CSKA Moscovo-Anadolu Efes: por um lugar na final da Euroliga

Aí está a hora das decisões na Euroliga, com a disputa da meia-final entre os russos dos CSKA Moscovo e os turcos do Anadolu Efes, num embate que colocará frente a frente, em Colónia, as equipas que acabaram a fase regular no segundo e terceiro postos, respetivamente.



Vindo de uma fase regular com 24 vitórias em 34 encontros, o CSKA afastou nos 'quartos' o Real Madrid ao quinto jogo, ao passo que o turcos, com 22 triunfos em 34 jogos, deixaram pelo caminho o Fenerbahçe, numa série na qual venceu a três jogos.



Note-se que estas duas equipas já se enfrentaram por duas vezes esta temporada, havendo uma vitória para cada lado, com a particularidade de cada equipa ter marcado 100 pontos sempre que venceu. Falando em pontos, nos últimos dez jogos entre estes conjuntos a média pontual foi de 162, sendo que o CSKA tem vantagem neste particular, com 85 contra 77.