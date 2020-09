CSKA Moscovo-Barys Nur-Sultan: hora de desempatar as contas

Com uma vitória e uma derrota no prolongamento, CSKA Moscovo e Barys Nur-Sultan encontram-se esta segunda-feira numa partida da KHL que colocará frente a frente duas formações que chegam a este jogo com os mesmos 3 pontos e com o mesmo balanço até ao momento.



A única diferença é que os moscovitas venceram no jogo mais recente, ao passo que os visitantes perderam no encontro mais próximo. Será, por isso, uma batalha curiosa para tentar perceber qual das equipas que pode levar a melhor.



De resto, olhando a estatísticas, de notar que o CSKA Moscovo sofreu em dois jogos 4 golos e marcou 5, ao passo que o Barys Nur-Sultan marcou 7 e sofreu 7, a uma média de 7 golos no total por partida, contra os 4,5 dos duelos do CSKA.



Olhando ao confronto direto, de notar que este será o segundo jogo de 2020 entre estas duas equipas, tendo o Barys Nur-Sultan vencido em Moscovo há sete meses, por 3-2. Irá haver vingança?

CÓD 285 CSKA Moscovo 1.45 Empate 4.65 Barys Nur-Sultan 4.87