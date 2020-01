CSKA Moscovo-Lokomotiv Yaroslavl: para acabar 2019 da melhor forma

Numa das derradeiras partidas do ano na KHL, o CSKA Moscovo recebe a visita do Lokomotiv Yaroslavl, num duelo que colocará frente a frente o segundo e o sexto da Conferência Oeste, respetivamente.



Separados por quatro posições e 11 pontos, estes dois conjuntos entram em campo em fases ligeiramente distintas, já que os da casa venceram por 3-0 este sábado, ao passo que os forasteiros tiveram o mesmo resultado, mas neste caso com uma derrota no 'bolso'.



A finalizar, de notar que o CSKA Moscovo venceu a única partida disputada este ano entre estas duas formações, por 5-2.

CÓD 308 CSKA Moscovo 1.46 Empate 4.26 Loko. Yaroslavl 5.22