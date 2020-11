CSKA Moscovo-Novosibirsk: líder do Oeste na KHL em ação

Encontro da 29.ª jornada da fase regular da KHL, com um embate entre o primeiro da Conferência Oeste e o sétimo da Este, respetivamente.



Em melhor posição na tabela global, com 45 pontos, fruto de 22 vitórias (uma delas no tempo extra), o conjunto da capoital chega a esta partida vindo de quatro triunfos consecutivos, numa sequência na qual conseguiu marcar 19 golos e sofrer somente 6.



Quanto ao Novosibirsk, tem menos 20 pontos e curiosamente metade das vitórias, chegando a este jogo vindo de dois triunfos consecutivos, ambos alcançados a atuar em casa. Aliás, a formação de Novosibirsk disputou os últimos quatro encontros no seu reduto, tendo vencido dois e perdido os outros dois.



Relativamente ao confronto direto, e depois de um jogo já nesta temporada, note-se que há vantagem clara do CSKA Moscovo no passado recente, com seis vitórias em sete duelos. No mais recente, jogado em setembro, houve vitória moscovita por 2-1. Haverá vingança ou a tendência irá manter-se?

CÓD 537 CSKA Moscovo 1.3 Empate 5.45 Novosibirsk 6.4