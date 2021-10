CSKA Moscovo-Olympiacos: russos em bom momento e com histórico favorável

Jogo da quinta jornada da Euroliga, com um embate entre dois candidatos ao playoff final. Ambas as equipas entram em campo depois de terem ganho três dos quatro jogos que disputaram, sendo que os gregos estão em terceiro e os russos em sexto.



Olhando ao registo global - de todas as provas -, o CSKA leva cinco triunfos consecutivos, sendo que a nível de vantagens por períodos, foi a equipa que chegou em vantagem no final do primeiro quarto e ao intervalo em nove dos últimos dez jogos. Em média a turma russa apontou 87 pontos - contas dos últimos dez jogos.



Quanto ao Olympiacos, nos últimos cinco duelos venceu quatro - nos últimos dez ganhou oito - sendo que em oito dos últimos nove (todos oficiais) chegou ao final do primeiro quarto na frente. Em média, os gregos alcançaram 88 pontos por partida na última dezena de jogos.



No registo do confronto direto, o CSKA vai em três vitórias seguidas, tendo chegado ao intervalo na frente em seis dos últimos sete embates. Em média os russos acabaram com 79 pontos na última dezena de jogos, tendo permitido aos gregos 76. A média do embate é, por isso, de 155 pontos na última dezena de embates.

CÓD 426 CSKA Moscovo 1.59 Empate 13.5 Olympiacos 2.45