CSKA Moscovo-Panathinaikos: formações à procura dos lugares cimeiros

CSKA Moscovo e Panathinaikos defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações que lutam pelos lugares cimeiros da prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, a formação russa somou quatro triunfos (Zalgiris Kaunas, Estrela Vermelha, Anadolu Efes e Olimpia Milano) e uma derrota (Maccabi Tel Aviv), ao passo que o Panathinaikos somou apenas dois triunfos (Olympiacos e Fenerbahçe) e sofreu três derrotas (Barcelona, Maccabi Tel Aviv e Real Madrid).



No que toca à classificação, o CSKA Moscovo surge na 5.ª posição da tabela classificativa, com onze vitórias (uma obtida no período-extra) e cinco derrotas, enquanto que o Panathinaikos é 6.º, com nove triunfos (um em OT) e sete derrotas (uma no período-extra).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três vitórias da formação russa, contra duas do conjunto grego. Como será desta vez?

CÓD 234 CSKA Moscovo 1.37 Empate 11.39 Panathinaikos 3.16