CSKA Moscovo-Real Madrid: duelo de topo na Euroliga

Duelo de topo na Euroliga, com CSKA Moscovo e Real Madrid a encontrarem-se esta terça-feira em solo russo, numa partida que colocará frente a frente respetivamente o quinto e o primeiro colocado da fase regular.



Com 15 vitórias em 18 jogos, os merengues lideram a prova em total igualdade com os turcos dos Anadolu Efes, chegando a esta partida nuam incrível série imbatível que dura já desde 30 de outubro, quando perderam por 95-86 em casa do Bayern Munique. De lá para cá foram 13 vitórias consecutivas, que deixaram o playoff como uma certeza.



Quantos ao russos, também têm assinado uma boa temporada, com 12 vitórias em 18 partidas, sendo no passado recente até perderam a última partida caseira, quando caíram com surpresa perante o Panathinaikos por 106-102.



De notar, por fim, que estas duas equipas já se encontraram esta temporada, com os espanhóis a vencerem por 97-81. Como irá ser desta vez?