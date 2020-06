CSKA Moscovo-Zenit: jogo grande na Rússia

Sem entrar em campo há mais de três meses, CSKA Moscovo e Zenit voltam este sábado à ação no campeonato russo, num embate da 23.ª jornada que colocará frente a frente o quinto e o primeiro colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 50 pontos e com uma vantagem de 9 para o segundo colocado, o Zenit chega a este jogo sem grandes referências prévias devido à paragem, mas mesmo assim pode usar como motivação a fase que vivia antes da paragem, com doze jogos seguidos sem perder. Um fase extremamente positiva, na qual se registaram golos de ambas as formações em oito dos últimos dez duelos.



Quanto ao CSKA, tem 36 pontos na tabela e não venceu há quatro partidas. Aliás, excluíndo jogos de preparação, os de Moscovo não vencem desde 12 de dezembro, quando triunfaram em casa do Espanyol, por 1-0.



De notar que este será o terceiro jogo entre estas duas equipas esta temporada, o segundo oficial, depois de um empate para o campeonato - a um golo - e uma vitória do Zenit por 3-2 num particular jogado em fevereiro.

CÓD 208 CSKA Moscovo 3.02 Empate 2.84 Zenit 2.03