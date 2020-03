Cuando Cubango-Académica Lobito: anfitriões tentam escapar à zona de descida

Cuando Cubango e Académica Lobito defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 25.ª jornada do Girabola, num encontro que coloca frente-a-frente duas formações em posições muito distintas na tabela classificativa.



À entrada para esta jornada, o Cuando Cubango posiciona-se na antepenúltima posição, com 17 pontos, fruto de três vitórias, oito empates e onze derrotas, enquanto que o Académica Lobito encontra-se na 6.ª posição, com 33, tendo somado nove vitórias, seis empates e seis derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Cuando Cubango registou três derrotas e dois empates, ao passo que o Académica Lobito somou uma vitória, dois empates e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro vitórias do Académica Lobito contra apenas uma do Cuando Cubango nos últimos cinco duelos disputados.

CÓD 175 Cuando Cubango 2.99 Empate 2.71 Académica Lobito 2