Cuiabá-At. Mineiro: equipa da casa ainda em busca da vitória

Equipa onde atua o ex-portista Hulk, o At. Mineiro visita este domingo o reduto do recém promovido Cuiabá, numa partida na qual tentará manter a perseguição aos da frente diante do antepenúltimo colocado da tabela.



Na zona inferior, o Cuiabá tem somente 4 pontos, fruto de quatro empates, levando já sete partidas seguidas sem triunfar - a única vitória nesta fase foi no estadual, há praticamente mês e meio. Por outro lado, apesar de não ter resultado de realce, o Cuiabá, que não contará com Murilo Rangel, Everton Sena, Clayson e Lucas Hernandez, apenas sofreu sete jogos até ao momento, tendo marcado 4, o que acaba por justificar o registo apenas um dos últimos 5 jogos ter tido mais do que 3 golos.



Quanto ao Atlético, aqui sem Dodô, Rafael, Alan Franco, Eduardo Vargas e Júnior Alonso, vem de uma goleada sobre o At. Goianiense, sendo que nos últimos quatro golos sofreu sempre. Por outro lado, em oito dos últimos dez foi a primeira equipa a marcar, sendo que em apenas um desses jogos não faturou.



Em relação ao confronto direto, não há registos, visto que este será o primeiro jogo da história entre estas equipas.

CÓD 122 Cuiabá 4.47 Empate 3.12 Atl. Mineiro 1.69