Cuiabá-Ath. Paranaense: separados por 1 ponto na tabela

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Num duelo da 8.ª jornada do Brasileirão, Cuiabá e Ath. Paranaense encontram-se este domingo no Arena Pantanal, num partida que colocará frente a frente o 16.º e o 12.º colocados, respetivamente.



Com 9 pontos, o conjunto visitante entra em campo em melhor posição na tabela, ainda que não esteja propriamente a realizar uma temporada de encher o olho. Contudo, a verdade é que os últimos resultados até deixam bons indicadores, com três vitórias seguidas, duas delas para a Libertadores, a última das quais por 5-1 sobre o Caracas.



Quanto ao Cuiabá, com 8 pontos na 16.ª posição, leva quatro partidas seguidas a sofrer golos, sendo que nos últimos dez jogos (contando todas as provas) apenas venceu dois - empatou dois e perdeu os restantes seis. Em termos de golos, note-se que apenas um dos últimos nove jogos do Cuiabá não teve golos de ambas as equipas.



Em termos de confronto direto, por agora há equilíbrio absoluto, com uma vitória para cada lado, ambas por 1-0. Como será o terceiro duelo?

Por Record