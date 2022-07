Cuiabá-Botafogo: duelo de técnicos portugueses

CÓD 125 Cuiabá 2.25 Empate 3.03 Botafogo 3.27

Comandado por Luís Castro, o Botafogo visita este domingo o reduto do Cuiabá de António Oliveira, numa partida que colocará frente a frente uns cariocas que são 9.ºs e uns de Cuiabá que entram em campo na 18.ª posição.A atuar em casa, o Cuiabá não vai contar com André e Alan Empereur e vai tentar dar seguimento à vitória que conseguiu na última ronda, que permitiu uma pequena aproximação à zona de salvação. Em termos de golos, em cinco dos últimos seis jogos o total foi inferior a 3. Em quatro dos últimos cinco o Cuiabá foi a primeira equipa a sofrer.Quanto ao Botafogo, neste jogo sem Gustavo Sauer, Kayque, Renzo Saravia e Vinícius Lopes, venceu no duelo mais recente diante do Bragantino e conseguiu travar uma sequência de duas derrotas seguidas, uma delas para a Copa do Brasil. Esse duelo com o Bragantino foi uma das duas exceções ao registo dos cariocas, que foram a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete jogos.Em termos de confronto direto, este trata-se de um reencontro quase dois anos depois. Na altura, para a Copa do Brasil, o Cuiabá venceu por 1-0 e houve depois um empate a zeros. Como será agora?