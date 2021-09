Cuiabá-Fluminense: separados por um ponto

Duelo da 21.ª jornada da Série A do Brasileirão entre duas equipas que andam praticamente de braço dado nesta temporada. O Fluminense, sétimo com 28 pontos, tem pela frente um Cuiabá que é oitavo, com 27 pontos, isto numa luta direta na qual os cariocas têm 20 golos marcados e 21 sofridos, ao passo qeu os adversários têm 21 marcados e 20 sofridos.



Ainda que tenha mais golos marcados, é o Cuiabá a equipa que está mais abaixo, especialmente pelo facto de ter menos um triunfo (7 contra 6). Olhando ao registo recente, ambas as equipas vão em quatro jogos seguidos sem perder no campeonato, com os mesmos 3 triunfos e 1 empate.



Pelo meio, refira-se, o Flu jogou para a Copa do Brasil, perdendo diante do At. Mineiro por 1-0, num desaire que acabou por ditar o adeus à prova, depois de também perder por 2-1 na primeira mão. Já o Cuiabá está totalmente focado no campeonato, pelo que chegará a este jogo algo mais fresco e com vontade de vingar a derrota no único confronto que houve entre ambas as equipas: em junho, na primeira volta, por 1-0.

CÓD 282 Cuiabá 3 Empate 2.8 Fluminense 2.42