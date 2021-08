Cuiabá-Grêmio: duelo de aflitos

Encontro em atraso da quinta ronda do Brasileirão, com o Cuiabá a receber a visita do Grêmio, num duelo entre duas equipas que estão na metade inferiro da tabela. Em pior condição está o Grémio, que é penúltimo com apenas 10 pontos em 14 jogos, ao passo que o Cuiabá está em 16.º, com 17.



A formação da casa leva três jogos seguidos sem perder, sendo que em seis dos últimos oito ambas as equipas marcaram golos. Quanto ao Grémio, no campeonato venceu um dos últimos três jogos, estando neste momento numa fase ainda bastante instável, longe dos tempos em que lutava pelos lugares cimeiros e jogava futebol condizente com esse estatuto.



De notar, por fim, que este será o terceiro duelo da história entre estas equipas, o primeiro no Brasileirão, depois da dupla vitória do Grémio na Copa do Brasil da época passada. Como será agora, desta feita no campeonato?

CÓD 239 Cuiabá 3.1 Empate 2.9 Grêmio 2.27