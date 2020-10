Cuiabá-Ponte Preta: visitados em bom momento

Encontro de topo na Série B do Brasileirão, com o primeiro colocado Cuiabá a receber a visita do terceiro Ponte Preta, numa partida da 15.ª jornada na qual a formação da casa colocará em jogo uma sequência de sete encontros seguidos sem perder.



Moralizado por essa série, onde conseguiu quatro triunfos e três empates, o Cuiabá tentará dar seguimento ao bom momento, partindo em busca de um bom resultado que permita cimentar a liderança, que por agora está segura por 4 pontos de avanço para a Chapecoense, uma equipa que tem menos dois jogos disputados.



Quanto à Ponte Preta, tem 24 pontos em 14 encontros e chega a este jogo vinda de uma vitória sobre o Guarani, que serviu para travar uma sequência de dois desaires seguidos.



No que ao confronto direto diz respeito, em três encontros o Cuiabá nunca bateu a Ponte Preta, tendo como melhor resultado um empate seguido de vitória no prolongamento em jogo da Copa do Brasil. Para o campeonato há dois jogos a registar em 2019, ambos com triunfos da Ponte: 3-1 e 3-0. Como será desta?