Cuiabá-Sport Recife: visitantes levam três vitórias seguidas

Encontro da 26.ª jornada do Brasileirão, com um embate entre o Cuiabá, o 12.º, e o Sport Recife, uma equipa que entra nesta partida na 18.ª posição e a precisar de pontos para escapar da zona de descida.



Com 26 pontos, o Sport conseguiu conquistar 9 deles nas últimos três partidas, pelo que será como o moral em alta que na noite de quinta-feira receberá um Cuiabá que nos últimos cinco duelos empatou quatro e perdeu um. A turma da casa, com 31 pontos, está relativamente segura, mas qualquer descuido pode ser fatal na luta pela salvação.



Olhando ao confronto direto, note-se que o Sport não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante do Cuiabá, o último dos quais em junho, com empate sem golos. Como será desta?

CÓD 213 Cuiabá 2.05 Empate 2.85 Sport Recife 3.6