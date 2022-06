Curaçau-Honduras: voltar a vencer como objetivo

CÓD 173 Curaçau 2.7 Empate 2.75 Honduras 2.25

Segue a todo o vapor o arranque da Liga das Nações da CONCACAF, agora com um duelo do Grupo C da Liga A entre duas equipas que vivem momentos claramente negativos.Em pior situação estão as Honduras, que entram em campo numa sequência de 17 jogos sem ganhar e 11 a sofrer pelo menos um golo. Já Curaçau também não está numa boa fase, mas a verdade é que a sequência é bem mais curta: cinco jogos seguidos sem ganhar.Nas contas do confronto direto há apenas um jogo a realçar: a vitória de Curaçau por 1-0 na Gold Cup de 2019.