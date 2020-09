Cusco FC-Cantolao: golos à vista

Encontro da décima jornada do Campeonato peruano, com um embate entre duas equipas que entram nesta ronda empatadas em pontos (13) e apenas separadas pelo fator da diferença de golos, na qual o Cusco FC conta com +1 contra os -6 do Cantolao.



A atuar em casa, o Cusco FC vem de uma boa fase nesta retoma, com duas vitórias e um empate nos últimos três duelos, ao passo que o Cantolao viveu todos os cenários: empatou, ganhou e perdeu, sendo que o desaire foi certamente doloroso. Em casa, perante o Sporting Cristal, por 6-2.



Olhando a estatísticas, de notar que o Cusco FC conta com algumas estatísticas interessantes: seis dos seus últimos oito jogo tiveram pelo menos 3 golos e 5 cartões, ao passo que os oito últimos duelos tiveram sempre menos do que 11 cantos. Pelo lado do Cantolao, cinco dos últimos sete jogos tiveram menos do que 3 golos e 5 cartões.



No que ao confronto direto diz respeito, cinco dos últimos seis embates tiveram pelo menos 3 golos e ambas as equipas a marcar, sendo que nesses seis duelos do Cusco sofreu sempre, ainda que curiosamente leve vantagem de quatro vitórias contra apenas uma do Cantolao.