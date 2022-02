Czarni Radom-GKS Katowice: jogo do campeonato polaco de voleibol

Num jogo do campeonato polaco de voleibol, Czarni Radom e GKS Katowice encontram-se esta segunda-feira, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 8.º colocados da tabela, respetivamente.



Com 23 pontos, os visitantes chegam a este jogo com 8 vitórias e 10 derrotas, tendo pela frente um conjunto do Czarni Radom que soma 16, fruto de 6 triunfos e 11 desaires. Olhando ao registo recente, o Czarni Radom venceu três dos últimos 8 jogos que disputou em todas as provas, ao passo que o Katowice triunfou em cinco dos últimos 8.



No confronto direto houve já um duelo esta época, tendo o GKS Katowice vencido por 3-1 em casa.

Por Record