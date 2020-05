Daegu FC-Pohang Steelers: ação no campeonato sul-coreano

Dia de arranque da segunda jornada do campeonato sul-coreano, com um embate entre Daegu FC e Pohang Steelers a ser um dos jogos do programa.



Vindos de uma vitória no arranque, os visitantes esperam dar seguimento a esse bom início, ao passo que o Daegu FC tenta a sua primeira vitória, isto depois de ter empatado na primeira jornada.



Sem grandes pontos de comparação recentes, de referir apenas que o confronto direto tem sido relativamente favorável ao Daegu FC, que não perdeu nenhum sofreu qualquer golos nos últimos quatro jogos ante o Pohang Steelers. Nesse período, para lá dos dois nulos mais recentes, venceu os outros dois duelos, por 3-0 e 2-0. Tendência para manter?