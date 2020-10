Dallas Cowboys-Arizona Cardinals: reencontro dois anos depois

Encontro de fecho da 6.ª semana de jogos da NFL, com um embate entre Dallas Cowboys e Arizona Cardinals, num duelo de equipas da NFC que colocará frente a frente duas formações com arranques de temporada relativamente positivos.



Os de Dallas, nonas à entrada da jornada, têm duas vitórias e três derrotas, ao passo que os de Arizona são quintos, com um registo inverso (três vitórias e duas derrotas). Curiosamente, ambas as equipas chegam a este jogo vindas de apenas uma vitória nos últimos três jogos, havendo apenas a separá-los o facto de terem começado a época de forma diferente.



Quanto ao confronto direto, de notar que os Cowboys têm vantagem nesse particular, mas curiosamente os Cardinals venceram o mais recente duelo. Como será ao quarto embate, o segundo numa partida de fase regular?

CÓD 603 Dallas Cowboys 1.89 Empate 13.53 Ariz. Cardinals 1.76