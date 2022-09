Dallas Cowboys-TB Buccaneers: arranca a temporada na NFL

• Foto: Reuters

Aí está o arranque da temporada oficial para Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers na NFL, com um embate que colocará frente a frente duas equipas que na época passada também se defrontaram no primeiro jogo da época - na altura com vitória dos Buccaneers por 31-29.



Será um duelo também entre as estrelas Tom Brady e Dak Prescott, que promete agitar a noite em Dallas, num jogo no qual a superestrela, apesar dos seus 45 anos, estará disposta a deixar desde já a sua marca. Ele e a linha ofensiva dos Cowboys, bastante bem apetrechada para a nova temporada.



Olhando à história, os Cowboys lideram a série, com 13-5 - 15-5 contando o playoff -, sendo que nos últimos 45 anos a tendência tem sido claramente para o lado dos de Dellas. Ainda assim, os Buccaneers venceram os dois últimos jogos entre estas duas equipas, um deles na pré-temporada de 2019.



Nota final para o registo de pré-temporada, que não foi nada animador para os de Tampa Bay, que perderam os três jogos que disputaram, sendo que apenas um deles - o primeiro, diante dos Miami Dolphins, por 26-24 - acabou com uma diferença inferior a 10. Quanto aos de Dallas, começaram a perder, mas venceram os dois encontros consecutivos e fecharam a preparação em alta.

Por Record