Dallas Mavericks-Houston Rockets: formações em posição de play-off

Dallas Mavericks e Houston Rockets defrontam-se, na madrugada deste sábado (02h00, hora de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de basquetebol (NBA), num encontro que irá disputar-se em Orlando, na Flórida.

À entrada para esta ronda, os Dallas Mavericks posicionam-se no 7.º lugar da conferência oeste, com 40 triunfos e 27 derrotas até ao momento na prova, enquanto que os Houston Rockets encontram-se no 5.º posto, com 40 vitórias e 24 derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, os Dallas Mavericks registaram três triunfos (Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers) e duas derrotas (San Antonio Spurs e Indiana Pacers), ao passo que os Houston Rockets somaram o mesmo registo, tendo vencido os Minnesota Timberwolves, os Memphis Grizzlies e os Boston Celtics e perdido nos embates diante dos Orlando Magic e Toronto Raptors.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Houston Rockets, formação que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas formações.