Dallas Mavericks-LA Clippers: californianos entre a espada e a parede

Depois de ter vencido os dois primeiros jogos, ambos disputados fora de casa, os Dallas Mavericks voltam a receber os LA Clippers, na 3.ª partida da série dos oitavos de final do playoff da NBA. Em caso de vitória, os Mavs ficam a um triunfo do acesso à ronda seguinte, ao passo que os californianos tentam o primeiro triunfo para se manterem na corrida pelo apuramento.



Apenas como JJ Redick como baixa, os Mavericks vivem um grande momento e no plano estatístico levam uma sequência de dez jogos nos quais conseguiu em média 118 pontos, para um total de 230 nas suas partidas. Já os Clippers, levam quatro derrotas seguidas e nem termos de pontos têm uma média de 111, para um total nos seus jogos médio de 218.



Em relação ao confronto direto, os Mavericks venceram quatro dos cinco encontros jogados esta temporada, sendo que a única derrota se deu precisamente em Dallas, em março, por 109-99. Em termos pontuais, a média é de 225 nos últimos dez jogos, sendo que nesse sentido há equilíbrio, com 112 pontos em média dos Clippers contra os 113 dos Clippers.