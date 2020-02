Dallas Stars-Car. Hurricanes: formações com registo de resultados idêntico

Dallas Stars e Carolina Hurricanes defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (01h30), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo.



À entrada para este encontro, os Dallas Stars posicionam-se na 3.ª posição da conferência oeste, com 67 pontos, fruto de 31 triunfos (dez empates em OT) e 24 derrotas, enquanto que os Carolina Hurricanes encontram-se no 7.º lugar da conferência este, também com 67 pontos, após 32 vitórias (dez empates em OT) e 23 derrotas.



Nos últimos cinco encontros, os Dallas Stars registaram três triunfos (New Jersey Devils, New York Rangers e St. Louis Blues) e duas derrotas (New york Islanders e Minnesota Wild), ao passo que os Carolina Hurricanes somaram, igualmente, três triunfos (Vancouver Canucks, Arizona Coyotes e Vegas Golden Knights) e duas derrotas (St. Louis Blues e Vegas Golden Knights).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos Carolina Hurricanes contra dois dos Dallas Stars.