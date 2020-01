Dallas Stars-Colorado Avalanche: visitantes tentam inverter tendência

Colocados em posições da metade superior da tabela da Conferência Oeste da NHL, Dallas Stars e Colorado Avalanche encontram-se na madrugada de domingo, num duelo que colocará frente a frente os sextos e os segundos, respetivamente.



Mais bem colocado na tabela, o conjunto de Colorado chega a este duelo com 49 pontos, ao passo que os forasteiros entram em campo com menos 5 pontos. Curiosamente, e apesar de terem resultados recentes distintos, tanto Stars como Avalanche ganharam somente dois dos últimos cinco jogos disputados.



Por fim, de notar que este será o quinto jogo entre estas duas equipas, o terceiro oficial, havendo por agora domínio total dos de Dallas, com quatro vitórias. Irá a tendência inverter-se?

CÓD 281 Dallas Stars 2.25 Empate 3.9 Col. Avalanche 2.59