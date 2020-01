Dallas Stars-Detroit Red Wings: opostos... encontram-se

Dallas Stars e Detroit Red Wings defrontam-se, na madrugada deste sábado (01h30), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo.



Nos últimos cinco jogos os Dallas Stars (3.º classificado da conferência oeste) somaram três triunfos (Colorado Avalanche, Arizona Coyotes e Nashville Predators) e duas derrotas (Florida Panthers e Calgary Flames).



Já os Detroit Red Wings (último classificado da conferência leste) somou quatro derrotas (Toronto Maple Leafs, Arizona Coyotes, Florida Panthers e Tampa Bay Lightning) e um triunfo (San Jose Sharks).



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para a ligeira superioridade dos Dallas Stars, com três triunfos contra dois dos Detroit Red Wings.

CÓD 309 Dallas Stars 1.48 Empate 4.78 Detroit R Wings 4.96