Dallas Stars-Edmonton Oilers: visitantes estão mais bem colocados

• Foto: Reuters

Aí está mais um jogo do campeonato de hóquei no gelo norte-americano, com uma partida do Oeste da competição, a colocar frente a frente os Dallas Stars e os Edmonton Oilers.



Com 16 pontos em 16 jogos, os Dallas Stars estão na 12.ª posição e venceram apenas quatro dos últimos dez jogos. Quanto aos Edmonton Oilers, são terceiros, com 26 pontos em 17 jogos, sendo que nos últimos dez venceram sete e perderam os restantes três.



Note-se que os jogos destas equipas normalmente são ricos em golos: sete dos últimos oito dos Dallas Stars tiveram pelo menos 6; oito dos últimos dez dos Edmonton Oilers também tiveram pelo menos meia dúzia de tentos.



Quanto ao confronto direto, os Oilers venceram os dois últimos duelos entre estas duas equipas, ambos disputados em 2019/20.

Por Record