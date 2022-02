Dallas Stars-Nashville Predators: duelo no Oeste da NHL

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em mais um jogo do sempre emotivo campeonato de hóquei no gelo norte-americano, Dallas Stars e Nashville Predators encontram-se na madrugada de quinta-feira no American Airlines Center, numa partida que colocará frente a frente o 10.º e o 2.º no Oeste, respetivamente.



Com 60 pontos, os Nashville Predators têm 28 vitórias e 14 derrotas, sendo que na última dezena de encontros ganharam cinco jogos e perderam outros cinco. Já os Dallas Stars, com 48 pontos fruto de 23 vitórias e 18 derrotas, na última dezena de partidas também têm os mesmos cinco triunfos e cinco desaires, ainda que curiosamente nos últimos sete encontros até só tenham perdido dois.



Em termos individuais, Joe Pavelski é o melhor pontuador e assistente dos Stars, com 48 pontos e 29 assistências, ao passo que Roope Hintz é o melhor marcador, com 20 golos. Já do lado oposto Roman Josi é o melhor pontuador, com 44, Filip Forsbergo o melhor marcador, com 24 golos, e Mikael Granlund o melhor assistente, com 32 passes certeiros.



Quanto ao confronto direto, Nashville leva três vitórias seguidas, a última das quais em novembro, por 4-2.

Por Record