Dallas Stars-TB Lightning: duelo de topo na NHL

Com a temporada da NHL a aproximar-se a passos largos da sua fase final, Dallas Stars e Tampa Bay Lightning encontram-se na madrugada de terça-feira no American Airlines Center, num encontro no qual estarão frente a frente os terceiros da Conferência Oeste e os quintos do Este, respetivamente.



Com 62 pontos, os Lightning chegam a este encontro vindos de duas derrotas consecutivas - três nos últimos cinco duelos -, ao contrário dos Lightning, que com 58 pontos, entram em campo vindos de um triunfo e com apenas dois desaires na última mão cheia de partidas.



No que ao confronto direto diz respeito, o equilíbrio tem sido a nota dominante, com cinco triunfos para os Lightning e quatro para os Stars desde 2015. Nos duelos mais recentes, um deles já esta temporada, levou a melhor o conjunto de Dallas, por 4-3 fora de portas. Irá haver vingança?

CÓD 496 Dallas Stars 2.79 Empate 4.04 TB Lightning 2.08