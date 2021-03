Dallas Stars-TB Lightning: visitantes em melhor posição

Depois das duas vitórias de Tampa Bay, Dallas Stars e os Lightning encontram-se uma vez mais na Divisão Central da NHL, numa partida que colocará frente a frente os segundos (Tampa Bay) e os sextos.



Com 40 pontos, os Lightning são das equipas mais bem colocadas na tabela global, apesar de nos últimos cinco jogos terem perdido por duas vezes. Nesses cinco duelos, refira-se, viram-se sempre pelo menos 6 golos no marcador.



Quanto aos Dallas Stars, têm 24 pontos e chegaram a este jogo vindos de uma série de cinco duelos onde venceram por duas vezes e perderam três. No mais recente, em casa de Columbus, venceram no prolongamento, algo que poderá servir de motivação para este complicado embate. Curiosamente, esse jogo foi a exceção à regra quanto a golos, já que nos quatro anteriores tinham-se visto pelo menos 6 golos no marcador final.



Quanto ao confronto direto, tendo em atenção a tal estatística de duas vitórias de Tampa Bay já esta temporada, há ainda a registar uma outra da época passada e o facto dos Lightning terem vencido o primeiro período em cinco dos últimos sete embates, sendo que no final venceriam por seis ocasiões.