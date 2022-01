Danielle Collins-Alizé Cornet: quartos de final do Open de Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Danielle Collins e Alizé Cornet defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, pela meia-noite (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final do Open de Austrália, num embate que colocará frente a frente as atuais números 30 e 61, respetivamente, do ranking mundial WTA.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todos os torneios em que as duas tenistas estiveram recentemente inseridas, de notar que Danielle Collins registou quatro vitórias (Caroline Dolehide, Ana Konjuh, Clara Tauson e Elise Mertens) e uma derrota (Alison Riske), enquanto que Alizé Cornet somou quatro triunfos (Viktoriya Tomova, Garbine Muguruza, Tamara Zidansek e Simona Halep) e um desaire (Nuria Parrizas-Diaz).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas tenistas.