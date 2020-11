Daniil Medvedev-Diego Schwartzman: cumprir calendário nas ATP Finals

Encontro da última jornada do Grupo Tokyo 1970 das ATP Finals, com o russo Daniil Medvedev a defrontar o argentino Diego Schwartzman, num embate que colocará frente a frente o quarto e o nono do ranking masculino, respetivamente, e onde nada mais há a discutir do que essencialmente a honra de ambos os tenistas.



É que ambos já têm a sua situação definida, com o russo a avançar para as meias-finais, ao passo que o argentino tem já passaporte para voltar a casa, já que perdeu os doi encontros disputados até ao momento.



Nesses dois duelos o melhor que Schwartzman conseguiu foi vencer um em quatro sets e conquistar 17 jogos (perdeu 28), ao passo que o russo ganhou os seus jogos de forma direta (em dois sets) e apenas deixou pelo caminho 13 jogos, vencendo outros 24.



Total dominador no confronto direto, com quatro vitórias nos duelos já realizados, Daniil Medvedev tentará aqui o seu quinto sucesso, naquele que será o terceiro duelo da época entre ambos os tenistas.