Darmstadt 98-Greuther Furth: duelo de equipas tranquilas

Colocados em posição relativamente tranquilas na tabela, Darmstadt 98 e Greuther Furth encontram-se esta sexta-feira na abertura da jornada 29 da 2.Bundesliga, num duelo entre duas formações que entram em campo após temporadas de bom nível.



Nesse sentido, os da casa são aqueles que parecem estar a exibir-se em melhor plano, já que chegam a este duelo à espreita da zona de subida, com 42 pontos e vindos de duas vitórias em três jogos neste retorno.



Quanto aos forasteiros, ainda não venceram neste regresso da 2.Bundesliga, mantendo-se assim numa zona intermédia da tabela, com poucas chances de subir... ou descer.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Greuther Furth venceu por 3-1 na primeira volta, conseguindo um resultado que confirmou uma tendência em quatro dos últimos cinco duelos, com ambas as equipas a marcarem. Aliás, o Greuther Furth tem mesmo um registo algo negativo para travar, já que sofreu golos nos últimos seis jogos diante deste Darmstadt 98, ainda que curiosamente tenha sido a primeira equipa a marcar em quatro dos cinco duelos mais recentes.

CÓD 143 Darmstadt 98 2.07 Empate 3.14 Greuther Furth 2.99