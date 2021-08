Dayana Yastremska-Sloane Stephens: duelo do torneio de Montreal

Dayana Yastremska e Sloane Stephens defrontam-se, esta terça-feira, pelas 16 horas, em jogo a contar para a primeira ronda do torneio de WTA de Montreal, no Canadá, num encontro que colocará frente a frente as atuais números 50 e 62 da hierarquia mundial.

Nos últimos cinco encontros disputados, entre todos os torneio em que as duas tenistas estiveram recentemente inseridas, de notar que a Dayana Yastremska registou duas vitórias (Magdalena Frech e Sara Errani) e três derrotas (Elena Gabriela Ruse, Leylah Annie Fernandez e Claire Liu), enquanto que a Sloane Stephens somou três triunfos (Petra Kvitova, Kristie Ahn e Caty McNally) e dois desaires (Liudmila Samsonova e Danielle Rose Collins).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas tenistas.