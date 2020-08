De Graafschap-Den Bosch: fecho de jornada na 2.ª Liga holandesa

Aí está o fecho da jornada 1 da segunda divisão holandesa, com o De Graafschap a receber a visita do FC Den Bosch, num duelo entre duas formações que na temporada passada foram 2.ª e 11.ª, respetivamente.



Apesar de ter acabado o campeonato em posição de subida, a verdade é que o De Graafschap acabou por não ascender devido à decisão federativa, algo que obriga a fazer tudo de novo. A começar desde já neste embate da ronda inaugural, onde terá pela frente uma equipa perante a qual não perdeu em nenhum dos últimos três duelos - ainda que só tenha vencido um deles.



Quanto ao Den Bosch, tenta uma temporada tranquila como na época passada, procurando, para lá de inverter a tendência recente diante do De Graafschap, regressar às vitórias depois de três testes negativos na pré-temporada, com dois desaires e um empate.

CÓD 134 De Graafschap 1.28 Empate 4.08 FC Den Bosch 5.57