Def. y Justicia-Arsenal Sarandi: separados por 1 ponto na tabela

CÓD 304 Def. y Justicia 1.81 Empate 3.3 Arsenal Sarandi 3.95

Em jogo da 11.ª jornada do campeonato argentino, Def. y Justicia e Arsenal Sarandi encontram-se na noite desta segunda-feira no Estadio Norberto Tomaghello, num duelo que colocará frente a frente o 17.º e 19.º colocados, com 13 e 12 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Def. y Justicia vem de duas vitórias seguidas e nos últimos cinco encontros venceu quatro e perdeu um. Apesar desse bom registo, nos últimos quatro jogos o Def. y Justicia sofreu sempre pelo menos um golo.Quanto ao Arsenal Sarandi, nos últimos nove jogos apenas perdeu um, mas a verdade é que também apenas ganhou dois - empatou os restantes seis. Leva três jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em seis dos últimos oito ambas as equipas marcaram.Em termos de confronto direto, nos últimos quatro jogos o Arsenal Sarandi não perdeu diante do Def. y Justicia, contando com duas vitórias e dois empates nesse período. Uma das igualdades foi no jogo mais recente, um empate a um, em março.