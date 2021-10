Def. y Justicia-Talleres: líder procura manter comando

Líder surpreendente do campeonato argentino, 29 pontos em 13 partidas, o Talleres visita esta segunda-feira, pelas 22 horas, o reduto do Def. y Justicia, uma equipa que à entrada para esta 14.ª ronda está na 18.ª posição, com 15 pontos, praticamente metade do que os líderes.



Com nove vitórias, dois empates e duas derrotas, o Talleres tem 22 golos marcados e 10 sofridos, chegando a este duelo vindo de doze encontros seguidos sem perder e quatro sempre a ganhar. Nesses quatro, refira-se, venceu sempre a sofrer golos. Falando em golos, o Talleres foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos nove jogos que disputou. Já em quatro dos últimos cinco viram-se golos de ambas as equipas e tentos de ambas as equipas.



Quanto ao Def. y Justicia, não venceu nenhum dos últimos seis jogos, tendo na presente temporada três vitórias, seis empates e quatro derrotas. No registo de golos há 13 macados e 12 sofridos.



Quanto ao confronto direto, aqui a estatística inverte ligeiramente, já que o Def. y Justicia não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante deste oponente e conseguiu sempre marcar. Já em cinco dos últimos sete o mracador apresentou menos do que 3 golos.

CÓD 361 Def. y Justicia 2.75 Empate 2.8 Talleres 2.39