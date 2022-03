Defensa y Justicia-Arsenal de Sarandí: equipa da casa em bom momento

CÓD 348 Def. y Justicia 1.51 Empate 3.6 Arsenal Sarandi 5

Encontro da Taça da Liga argentina, com um embate entre duas equipas que estão a assinar arranques de campanha relativamente distintos.O Defensa y Justicia, com 13 pontos, é o 2.º colocado do Grupo A e chega a este jogo vindo de cinco jogos seguidos sem perder e quatro a ganhar. Quanto ao Arsenal de Sarandí é somente 12.º no Grupo B, com 6 pontos, fruto de um triunfo, 3 empates e duas derrotas.Em relação ao confronto direto, o Arsenal está numa situação bem mais positiva, com três jogos seguidos sem perder e sem sofrer golos. Note-se que em termos de golos houve apenas um jogo nos últimos nove com 3 ou mais golos.