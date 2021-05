Defensa y Justicia-Independiente del Valle: equipa de Renato Paiva procura chegar à Sudamericana

rJogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Libertadores, com um embate que nada mudará quanto ao panorama das formações apuradas para a próxima ronda, mas que definirá a repescagem para a Copa Sudamericana.



É nessa luta que está o Independiente del Valle, a equipa de Renato Paiva, que com 4 pontos sabe que tem sempre de fazer igual ou melhor do que o Universitario (que à mesma hora joga com o Palmeiras) para conseguir manter-se nas provas continentais.



Com duas vitórias até ao momento na prova, os argentinos chegam a este jogo vindos de uma moralizadora vitória sobre o Palmeiras, ao passo que os equatorianos perderam nos dois encontros mais recentes e tentarão aqui alcançar o seu segundo triunfo.



Olhando a estatísticas, note-se que o Defensa y Justicia sofreu sempre nos últimos cinco encontros, sendo que em quatro desses duelos foi a primeira equipa a sofrer. Quanto ao Del Valle, o destaque vai para o total de golos, com mais do que 3 golos em sete dos últimos oito embates que disputou.

CÓD 110 Def. y Justicia 2.21 Empate 3.08 Inde. del Valle 2.79