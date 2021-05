Defensa y Justicia-Palmeiras: reencontro agora na Libertadores

Nem um mês depois de terem discutido a final da Recopa Sul-Americana, Defensa y Justicia e Palmeiras encontram-se na madrugada de quarta-feira em solo argentino, agora numa partida da fase de grupos da Libertadores, a prova na qual os brasileiros são campeões em título.



Comandados por Abel Ferreira, os paulistas entram em campo com duas vitórias em dois jogos nesta prova, mas a verdade é que têm a pedra no sapato por terem perdido com este mesmo adversário na tal final da Recopa. Numa decisão definida nos penáltis, depois das vitórias de cada uma das equipas por 2-1. Curiosamente, esses triunfos foram sempre conseguidos pelos visitantes, algo que pode repetir-se neste embate.



Olhando a esta mesma edição da Libertadores, o Palmeiras tem as tais duas vitórias, com um registo de 8 golos marcados e 2 sofridos. Já o Defensa y Justicia venceu um e empatou outro, contando por agora 4 golos marcados e 1 sofrido. Curiosamente, o empate dos argentinos (1-1) foi perante o mesmo Independiente del Valle ao qual o Palmeiras goleou por 5-0.