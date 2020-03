Defensor Sporting-Torque: equilíbrio no confronto direto

Defensor Sporting e Montevideo City Torque defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para 4.ª jornada do campeonato uruguaio, num encontro que coloca frente-a-frente duas equipas que se encontram no meio da tabela classificativa.



À entrada para esta jornada, o Defensor Sporting posiciona-se no 5.º lugar, com cinco pontos, fruto de uma vitória (Peñarol) e dois empates (Wanderers e River Plate), enquanto que o Montevideo City Torque registou uma vitória (Fenix), um empate (CA Cerro) e uma derrota (Progreso).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma vitória para cada uma das equipas, tendo-se registado ainda um empate nos últimos três duelos.

CÓD 363 Defensor Sporting 1.71 Empate 3.06 Torque 3.4