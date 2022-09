Denis Kudla-Fernando Verdasco: separados por 11 lugares na hierarquia

• Foto: Reuters

Encontro da 1.ª ronda do torneio de San Diego, com um embate entre o norte-americano Denis Kudla e o espanhol Fernando Verdasco, numa partida que colocará frente a frente o 104.º e o 115.º colocados da tabela masculina, respetivamente.



Em melhor posição no ranking, Kudla vem de um torneio Challenger de Cary no qual caiu nas meias-finais, ao passo que o espanhol na semana passada se ficou pela segunda ronda em Istambul (outro Challenger), caíndo aos pés do tenista local Koray Kirci. Olhando ao registo de época, o norte-americano tem 27 vitórias e 28 derrotas, ao passo que o espanhol conta com 30 triunfos e 26 desaires.



Olhando, por fim, ao confronto direto, há um triunfo para cada lado, ainda que o duelo mais recente tenha sido já há mais de quatro anos, com o triunfo de Verdasco em Houston.

Por Record