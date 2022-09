Denis Kudla-Zachary Svajda: terceiro jogo entre ambos os tenistas

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da 1.ª ronda do Challenger de Cary, com Denis Kudla e Zachary Svajda a encontrarem-se num embate que colocará frente a frente o 105.º e o 374.º colocado da hierarquia mundial.



Em melhor posição, no 105.º posto do ranking ATP, Denis Kudla está numa fase menos positiva, com cinco torneios consecutivos a cair na primeira ronda. O último dos quais no US Open, diante de Khachanov. Quanto a Zachary Svajda, 374.º do ranking, tem jogado habitualmente Challengers e tem vencido. Ainda assim, o torneio mais recente foi o US Open, onde caiu no qualifying, na 2.ª ronda.



Em termos de registo de época, Denis Kudla tem 24 vitórias e 27 derrotas, ao passo que Zachary Svajda conta com 17 triunfos e 16 derrotas. Em termos de confronto direto, Denis Kudla tem vantagem de duas vitórias contra nenhuma de Zachary Svajda - a última das quais em setembro do ano passado, em San Diego.

Por Record