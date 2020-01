Denizlispor-Alanyaspor: duelo da metade superior da tabela

Duelo de equipas que estão situadas a meio da tabela da Liga turca, com o nono colocado Denizlispor a receber a visita do oitavo Alanyaspor, num embate da 16.ª jornada que será o penúltimo de ambas as equipas no presente ano civil.



Mais bem colocado, o conjunto forasteiro vem de uma goleada das antigas na terça-feira, quando afastou o Adanaspor da Taça da Turquia (com um triunfo por 7-1), sendo que no campeonato o cenário é algo distinto, já que não venceu nenhum dos últimso dois encontros - nos últimos cinco venceu apenas um.



Em sentido inverso, e mesmo estando uma posição abaixo na tabela, o Denizlispor vai já em seis jogos consecutivos sem perder, numa sequência na qual cosneguiu três vitórias e um empate na Liga turca.



A finalizar, de notar que o Alanyaspor venceu três dos últimos seis duelos entre estas duas equipas, o último deles já esta temporada, num particular que acabou em 2-0. Como será desta vez?

CÓD 261 Denizlispor 2.95 Empate 2.89 Alanyaspor 2.04