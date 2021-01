Dennis Novak-Fabio Fognini: ação no torneio ATP de Melbourne

De olho na disputa do Open da Austrália, Dennis Novak e Fabio Fognini encontram-se na madrugada de terça-feira em Melbourne, num duelo que marcará o segundo embate entre estes dois tenistas. Por agora a vantagem é de Fognini, graças à vitória conseguida há mais de cinco anos, em Kitzbuhel, na Áustria.



Mais bem posicionado no ranking ATP, no 17.º posto, o italiano é naturalmente o favorito, mas a verdade é que estando numa fase tão precoce da temporada tudo é uma incerteza. E é nisso que se pode agarrar Dennis Novak, o 99.º da hierarquia masculina, um tenista que este ano ainda não competiu, ao contrário de Fognini, que já leva dois encontros disputados - ganhou um e perdeu outro.

CÓD 401 Dennis Novak 2.31 Empate Fabio Fognini 1.42