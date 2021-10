Denver Broncos-Baltimore Ravens: líder invicto procura manter boa fase

Duelo da quarta jornada da NFL, com os Denver Broncos a receberem a visita dos Baltimore Ravens, num duelo que colocará frente a frente o líder invicto e o quarto colocado da AFC, respetivamente.



Com três triunfos em três jogos oficiais, os Broncos têm sido uma das equipas em melhor momento nesta época, sendo que contando duelos de preparação levam já seis triunfos consecutivos.



Quanto aos Baltimore Ravens, começaram a perder, mas recentemente venceram os dois duelos que disputaram, isto depois de terem ganho os três duelos de pré-época que disputaram.



Estas duas equipas não se enfrentam desde 2018, ano no qual os Ravens venceram por 27-14 em casa.