Denver Broncos-Philadelphia Eagles: em busca de melhores dias

• Foto: Reuters

Encontro com equipas de conferências distintas na NFL, com os Denver Broncos a receberem a visita dos Philadelphia Eagles, num embate que colocará frente a frente o nono da AFC e o 14.º da NFC, respetivamente.



Com cinco vitórias e quatro derrotas, os Broncos, entram em campo na sequência de dois triunfos, que colocaram um ponto final a uma senda de quatro desaires seguidos. Já os Eagles têm um registo bem mais negativo, com apenas três vitórias e seis derrotas, sendo que na última foram batidos em casa pelos Rams.



Note-se que este será o primeiro embate entre estas duas equipas desde 2017, ano no qual os Eagles ganharam por 51-23.

Por Record