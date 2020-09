Denver Broncos-TB Buccaneers: anfitriões somam duas derrotas no arranque

Denver Broncos e Tampa Bay Buccaneers defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que irá disputar-se no Empower Field at Mile High, em Denver, com presença limitada de adeptos.

À entrada para esta jornada, os Denver Broncos posicionam-se no 13.º lugar, com duas derrotas (Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers), enquanto que os Tampa Bay Buccaneers encontram-se na 7.ª posição, com uma vitória (Carolina Panthers) e uma derrota (New Orleans Saints).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, os Denver Broncos registaram duas vitórias (Detroit Lions e Las Vegas Raiders) e três derrotas (Kansas City Chiefs, Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers), ao passo que os Tampa Bay Buccaneers somaram o mesmo registo: 2V (Detroit Lions e Carolina Panthers) e 3D (Houston Texans, Atlanta Falcons e New Orleans Saints).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a vantagem dos Denver Broncos, formação que venceu quatro dos últimos cinco duelos entre as duas equipas.