Denver Nuggets-LA Clippers: com a promessa de pontos

Depois de um dia de natal intenso de jogos um pouco por todo o país, a jornada de partidas na NBA chega ao final com um embate que promete emoções fortes e muitos pontos entre Denver Nuggets e LA Clippers.



Vindos de uma derrota na ronda de abertura, por 124-122 diante dos Sacramento Kings, os de Denver procuram inverter essa tendência negativa, ao passo que os Clippers entrarão neste jogo de 'peito feito' depois de terem travado com classe os campeões Lakers por 116-109.



Nessa partida, um verdadeiro duelo de titãs, os Clippers tiveram em Kawhi Leonard e Paul George as uas principais figuras e é neles em quem depositam todas as esperanças perante uns Nuggets perante os quais tentarão vingar a derrota nas 'meias' de Conferência da época passada (decididas a sete jogos).



Já os de Denver, com esse ascendente psicológico ainda em mente, procurarão esquecer a tal derrota diante de Sacramento, confiando em nomes como Jamal Murray para o conseguir. Estrela da equipa, Murray viveu uma má noite diante dos Kings (9 pontos) e terá de elevar a nota, contando também com a contribuição dos seus parceiros, nomeadamente Nikola Jokic, que foi o melhor ante Sacramento, com 29 pontos, 15 ressaltos e 14 assistências).



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que na última dezena de jogos nos mostra um registo pontual médio de 219 pontos, 111 dos Nuggets e 108 dos Clippers. Nesses dez jogos houve cinco vitórias para cada lado, ainda que nos três jogos mais recentes os Nuggets tenham sido mais fortes e tenham afastado os Clippers do playoff.

CÓD 524 Denver Nuggets 2.4 Empate 11.36 LA Clippers 1.72